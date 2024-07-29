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АНАЛІТИКА

Угорщина виведе АЕС з-під дії ліміту температури води в Дунаї

 

Угорщина планує дозволити перевищення температурного ліміту для ділянки Дунаю, яка отримує охолоджуючу воду з атомної електростанції "Пакш", з міркувань безпеки постачання.

Про це заявило угорське Міністерство енергетики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чотири реактори АЕС працюють, використовуючи для охолодження воду з Дунаю. В даний час, згідно з правилами, річка не може отримувати воду, якщо її температура перевищує 30 градусів за Цельсієм, і в цьому випадку оператор повинен скоротити виробництво і чекати, поки річка не охолоне нижче встановленого ліміту.

"Через зміну клімату погодні умови можуть все частіше призводити до досягнення ліміту влітку, особливо при низькому рівні води", - йдеться в заяві.

Запропонований міністерством енергетики план збереже цей ліміт, але дозволить оператору перевищувати його в кожному конкретному випадку з дозволу міністра енергетики, якщо це неминуче з точки зору безпеки постачання.

"Скорочення обсягів видобутку "Пакш" може безпосередньо поставити під загрозу безперебійне постачання внутрішніх споживачів в умовах обмеженого енергетичного ринку", - йдеться у заяві.

"На додаток до екологічних міркувань, перевищення граничного значення може бути виправданим в кожному конкретному випадку, якщо це неминуче для безпеки постачання".

На АЕС "Пакш" встановлено чотири реактори типу ВВЕР-440 російського виробництва загальною потужністю близько 2 000 мегават. Реактори були введені в експлуатацію в 1982-1987 роках і мають бути виведені з експлуатації в 2032-2037 роках.

Угорщина планує розширити станцію, а російський "Росатом" побудує два реактори типу ВВЕР потужністю 1,2 гігават кожен на додаток до чотирьох реакторів, що працюють зараз.

Нагадаємо, Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".
Ключові теги: Угорщина
 

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