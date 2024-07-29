За партію влади Грузії проголосувала би третина виборців, в опозиції – понад 50%

У Грузії за три місяці до парламентських виборів партію влади "Грузинську мрію" підтримують третина виборців, тоді як опозиційній партії сукупно мають підтримку понад половини громадян.

Про це свідчить опитування Edison Research, проведене для телеканалу Formula, пише "Європейська правда".

Якби парламентські вибори відбулися завтра, за "Грузинську мрію/Силу народу" проголосували б 32,4% населення.

17,3% підтримують "Національний рух"/"Стратегію Агмашенебелі", 12,8% - "Сильну Грузію": "Лело"/"Для народу"/"Площа свободи", 11,2% - партію "Гахарія за Грузію", 9,9% - коаліцію "За зміни": "Ахалі"/"Гірчі"/"Дроа", 5,2% - "Гірчі-Яго Хвічія".

Коли в учасників опитування запитали за кого б вони проголосували - за керівну "Грузинську мрію" і "Силу народу", або за опозиційне об'єднання ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Гірчі", "Дроа", "Ахалі", "За Грузію", "Європейська Грузія", Лейбористська партія, "Громадяни"), 39% віддали перевагу чинній владі, 61% - опозиції

Опитування проводили методом прямого інтерв'ювання 11-24 липня. У масштабах всієї країни було опитано 1000 громадян у віці від 18 років і старших, які мають право голосу і проживають у Грузії. Похибка результатів становить +/- 2,5 процентних пункта.

Крім того, згідно з опитуванням, 63% населення Грузії вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку, а 37% кажуть - у правильному.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 26 жовтня 2024 року.