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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
FT: ЄС розробляє стратегію «батога і пряника» на випадок перемоги Трампа
12:31 29.07.2024 |
Брюссель розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом, якщо він виграє другий президентський термін у США.
Про це стало відомо виданню Finanсial Times, пише "Європейська правда".
Представники ЄС вважають підхід батога і пряника найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи, які, за їхніми оцінками, можуть призвести до скорочення експорту з ЄС приблизно на 150 мільярдів євро щороку.
Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді, до того, як він вступить на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших кількостях.
Якщо переговори про поліпшення торгівлі не дадуть результату і Трамп застосує вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, на які він може накласти мита в розмірі 50% або більше.
"Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою", - сказав високопоставлений посадовець ЄС.
"Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом", - додав співрозмовник.
Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був болючим для ЄС, який має значне позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США. Після того, як у 2018 році Трамп запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму 6,4 млрд євро з міркувань національної безпеки, ЄС відповів на це введенням тарифів на суму 2,8 млрд євро для відновлення балансу.
Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з питань торгівлі, сказав Financial Times, що він сподівається на уникнення обома сторонами минулої конфронтації.
"Ми вважаємо, що США і ЄС є стратегічними союзниками, і особливо в нинішньому геополітичному контексті важливо, щоб ми працювали разом у сфері торгівлі", - зауважив єврокомісар.
Європейська комісія розпочала офіційну оцінку наслідків виборів президента США у листопаді 2024 року, зокрема того, яким може бути потенційне президентство Трампа, ще на початку цього року.
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