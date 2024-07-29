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АНАЛІТИКА

Китайські банки повертають до Росії до 80% платежів у юанях

 

Ситуація з російськими платежами до Китаю погіршується. Зокрема, китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на "Комерсант".

За даними співрозмовників видання, китайська сторона поступово посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу (ВПК).

Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення ВПК РФ усіх підсанкційних осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин, каже один із співрозмовників.

"За нашим досвідом банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад", - каже керівний партнер консалтингової компанії "Сапожніков і партнери" Олексій Сапожніков.

За його словами, іноді товар прибуває в Росію, і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців. Однак нерідко постачання триває на умовах післяплати.

Російським компаніям все більше доводиться вдаватися до послуг посередників - платіжних агентів або "торговельних будинків". У першому випадку агенти відповідають лише за платіжні послуги, у другому - йдеться про те, що на такі будинки покладається не тільки переведення платежу, а й функція переміщення товару.

Наразі на платіжних агентів припадає близько 30% платежів. Використання посередника призводить до подорожчання угоди, оскільки клієнтам потрібно закладати додаткову комісію. У середньому вона становить 3-5%, але може сягати 8-10%.

Як повідомлялося, за підсумками минулого року товарообіг Росії та КНР досяг рекордних $240 млрд, збільшившись за рік на 26,2%.

При цьому Китай закуповує у Росії майже виключно сировину. На паливні товари, включаючи нафту, газ та вугілля, припадає три чверті всього експорту з РФ, згідно з підрахунками Інституту Гайдара.

Росія закуповує в КНР головним чином техніку (40%) та автомобілі (15%), причому частка китайських товарів у російському імпорті наближається до половини (43% станом на лютий 2024 року).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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