Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський навчальний центр F-16 випустив перших пілотів

 

Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії повідомив про перших випускників, про що у п'ятницю, 26 липня, інформує міністерство оборони Нідерландів.

"Це румунські пілоти. Вони були визнані боєздатними і тепер готові до оперативного розгортання. Нідерланди відіграли ключову роль у створенні EFTC, надавши загалом 18 літаків F-16. Сьогодні пілоти отримали свої ліцензії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час тренувань пілоти "відпрацьовували різні сценарії, наприклад, виконання місій у темну пору доби і тренування разом з пілотами з країн-членів НАТО".

Підготовка українських пілотів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що нові пілоти "зміцнюють нашу безпеку і обороноздатність Альянсу". "Сила НАТО полягає у співпраці. Європейський центр підготовки F-16 є прекрасним прикладом цього. Разом з компанією Lockheed Martin і Румунією ми працюємо в EFTC в унікальний спосіб. Успішні румунські пілоти тепер можуть бути негайно розгорнуті для забезпечення безпеки повітряного простору НАТО", - наголосив він.

Також повідомляється, що наступна партія румунських пілотів вже розпочала навчання, а з часом "розпочнеться підготовка українських військовослужбовців як пілотів F-16". "Я з нетерпінням чекаю на той час, коли перші українські пілоти пройдуть тут підготовку. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони", - додав Брекельманс.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Румунія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0980
  0,0997
 0,24
EUR
 1
 44,6324
  0,0506
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8700  0,07 0,18 41,4728  0,10 0,24
EUR 44,3520  0,13 0,29 45,1644  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,05 0,13 41,0800  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес