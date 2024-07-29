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Європейський навчальний центр F-16 випустив перших пілотів
12:20 29.07.2024 |
Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії повідомив про перших випускників, про що у п'ятницю, 26 липня, інформує міністерство оборони Нідерландів.
"Це румунські пілоти. Вони були визнані боєздатними і тепер готові до оперативного розгортання. Нідерланди відіграли ключову роль у створенні EFTC, надавши загалом 18 літаків F-16. Сьогодні пілоти отримали свої ліцензії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час тренувань пілоти "відпрацьовували різні сценарії, наприклад, виконання місій у темну пору доби і тренування разом з пілотами з країн-членів НАТО".
Підготовка українських пілотів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що нові пілоти "зміцнюють нашу безпеку і обороноздатність Альянсу". "Сила НАТО полягає у співпраці. Європейський центр підготовки F-16 є прекрасним прикладом цього. Разом з компанією Lockheed Martin і Румунією ми працюємо в EFTC в унікальний спосіб. Успішні румунські пілоти тепер можуть бути негайно розгорнуті для забезпечення безпеки повітряного простору НАТО", - наголосив він.
Також повідомляється, що наступна партія румунських пілотів вже розпочала навчання, а з часом "розпочнеться підготовка українських військовослужбовців як пілотів F-16". "Я з нетерпінням чекаю на той час, коли перші українські пілоти пройдуть тут підготовку. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони", - додав Брекельманс.
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