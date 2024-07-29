У G-20 прогнозують «м'яку посадку» світової економіки, однак ризики війни можуть цьому завадити

Фінансові лідери G20 заявили, що світова економіка, ймовірно, прямує до "м'якої посадки", але попередили, що війни і ескалація конфліктів можуть поставити під загрозу цю перспективу.

Про це йдеться у спільному комюніке після дводенної зустрічі в Бразилії, передає Reuters.

"Нас надихає зростаюча ймовірність м'якої посадки світової економіки, хоча численні виклики залишаються. Ризики включають війни та ескалацію конфліктів", - йдеться у спільному комюніке.

Міністри фінансів і керівники центральних банків "Групи 20" зобов'язалися протистояти протекціонізму в торгівлі і наголосили на необхідності зменшення економічної нерівності.