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У Центробанку РФ заявили про «вичерпання останніх резервів російської економіки»
10:48 29.07.2024 |
Резерви робочої сили та виробничих потужностей у російській економіці практично вичерпані, заявила на пресконференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, інформують росЗМІ.
За її словами, зараз економіка перебуває у стані "перегріву", масштаби якого стали рекордними принаймні за останні 16 років.
Разом зі збільшенням російського ВВП на 5% завдяки трильйонним вливанням у виробництво зброї одночасно прискорюється інфляція: темпи зростання цін у липні перевищували 9% і стали найвищими з лютого 2023 року.
"Це свідчить про те, що "економіка, як і раніше, перебуває у стані значного перегріву. Водночас можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії", - заявила Набіулліна.
За словами глави Центробанку РФ, щоб запобігти такому сценарію, Центробанк пішов на нове підвищення ключової ставки, яка й без того перебувала на найвищому рівні з перших місяців війни.
"Хоча пропозиція товарів та послуг продовжуватиме розширюватись, це відбуватиметься не так швидко, як зараз зростає попит", - попередила Набіулліна.
За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.
Висока інфляція, яку не вдається збити, - одна з ознак перегріву економіки в Росії, на думку європейських чиновників.
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