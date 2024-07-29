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Туреччина інвестує $30 мільярдів у розвиток високотехнологічного виробництва
10:36 29.07.2024 |
Туреччина виділяє 30 млрд доларів на масштабну програму розвитку високотехнологічного виробництва, зокрема електрокарів та мікросхем.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з представниками технологічної галузі в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми спрямуємо загалом 30 мільярдів доларів у вигляді податкових пільг і грантової підтримки з метою інвестицій у високі технології", - сказав Ердоган.
Зокрема, в автомобільному секторі Туреччина запровадить програму стимулів на 5 мільярдів доларів, що має збільшити виробничу потужність у галузі щонайменше до 1 мільйона машин на рік.
Ще одним пріоритетним напрямком президент назвав виробництво мікросхем.
"Стратегічне значення мікрочипів зростає, особливо з огляду на розвиток штучного інтелекту... Ми запускаємо пакет стимулів у розмірі 5 мільярдів доларів із метою промислового виробництва мікросхем", - сказав Ердоган.
Крім того, підтримку від держави матимуть технологічні проєкти у сфері зеленої енергетики.
Як повідомлялося, китайський виробник електрокарів BYD і Міністерство промисловості Туреччини підписали інвестиційну угоду обсягом $1 млрд, що передбачає будівництво заводу з виробництва електромобілів і науково-дослідного центру.
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