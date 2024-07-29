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АНАЛІТИКА

Трамп пообіцяв «любим християнам», що після 2024 року «їм не треба буде голосувати»

 

Демократи розкритикували кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа після того, як він у промові на християнському заході пообіцяв, що після виборів 2024 року їм "не треба буде голосувати".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

На завершення промови на зібранні християн у місті Вест-Палм-Біч штату Флорида Трамп сказав: "Християни, виходьте і голосуйте, тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити!"

"Люблю вас, християни, мої любі християни! Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати", - додав кандидат-республіканець, не уточнивши, що має на увазі.

Демократи потрактували заяви Трампа як сигнал про те, яким може бути його другий президентський термін - зокрема згадавши його обіцянки не бути диктатором, "за винятком першого дня" на посаді.

У кампанії Камали Гарріс висловлювання Трампа назвали "клятвою покінчити з демократією".

"Під час цієї кампанії він (Трамп. - Ред.) пообіцяв насильство, якщо програє, кінець наших виборів, якщо виграє, і припинення дії Конституції, щоб дати йому можливість стати диктатором і впровадити свій небезпечний порядок денний... в Америці", - заявили там.

Водночас представник Трампа Стівен Чунг наполіг, що коментарі республіканця насправді стосувалися того, як він об'єднає країну в разі перемоги на виборах президента США.

За словами Чунга, експрезидент "говорив про об'єднання країни і процвітання кожного американця, на противагу політичному середовищу, яке посіяло багато розбрату і навіть призвело до замаху на вбивство".

Дональд Трамп, як відомо, вважає сфальсифікованими результати виборів президента США у 2020 році, на яких він поступився демократу Джо Байдену. На нинішніх виборах він має шанси повернутись у Білий дім.
Ключові теги: США
 

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