Фінансові новини
- |
- 29.07.24
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кампанія Гарріс менш як за тиждень зібрала понад $200 млн
09:03 29.07.2024 |
На кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад 200 мільйонів доларів пожертв.
Про це в заяві для ЗМІ в неділю, 28 липня, оголосив речник кампанії Майкл Тайлер, якого цитують Politico та ABC News, пише "Європейська правда".
З кінця неділі, коли Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента США та підтримав Гарріс, її кампанія зібрала "рекордно великі" 200 мільйонів доларів пожертв.
При цьому понад дві треті від загальної суми надійшли від донорів, які до цього не жертвували на кампанію демократів, підкреслили в кампанії Гарріс.
"Імпульс та енергія віцепрезидентки Гарріса реальні - так само, як і засади цих виборів: результати будуть непередбачуваними і вирішуватимуться невеликою кількістю виборців лише в кількох штатах", - зазначив Тайлер.
Як уже повідомлялось, понад 100 мільйонів доларів надійшли на користь кампанії Гарріс у перший день, що стало абсолютним рекордом для президентських виборів у США.
З моменту старту своєї кампанії Камала Гарріс скоротила відставання від кандидата від республіканців Дональда Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли претендентом на номінацію ще був Байден.
Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ
|Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян
|У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|У Центробанку РФ заявили про «вичерпання останніх резервів російської економіки»
|Туреччина інвестує $30 мільярдів у розвиток високотехнологічного виробництва
|США створять командування об'єднаних сил у Японії
|Мадуро оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі
|Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд — міністр фінансів США
|Швейцарія не буде передавати Україні доходи від заморожених активів РФ
Бізнес
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні