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Рейтинг схвалення Гарріс суттєво зріс після зняття Байдена з виборів
08:59 29.07.2024 |
Після рішення Джо Байдена не переобиратись на посаду президента рейтинг схвалення його віцепрезидентки Камали Гарріс помітно зріс.
Про це свідчить свіже опитування Ipsos на замовлення ABC News, повідомляє "Європейська правда".
Рейтинг схвалення віцепрезидентки Гарріс у США зріс до 43%, тоді як несхвально її оцінюють 42%. Минулого тижня, до того, як Байден оголосив про зняття з виборів, ці показники становили 35% і 46% відповідно.
Найпомітнішим є зростання прихильності до віцепрезидентки США серед незалежних виборців (тобто тих, які не підтримують Республіканську чи Демократичну партію) - з 28% до 44%, тоді як несхвалення впало із 47% до 40%.
Загалом 52% американських виборців підтримують висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії.
У тому ж опитуванні ABC News/Ipsos рейтинг схвалення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за тиждень впав із 40% до 36%.
З моменту старту своєї кампанії Камала Гарріс скоротила відставання від кандидата від республіканців Дональда Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли претендентом на номінацію ще був Байден.
Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.
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