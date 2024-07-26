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АНАЛІТИКА

У день старту Олімпіади у Франції евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування

 

Розташований на території Франції франко-швейцарський аеропорт Базель-Мюлуз евакуювали після отримання повідомлення про замінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У пресслужбі аеропорту уточнили, що евакуацію у п'ятницю, 26 липня, провели з міркувань безпеки.

У пресслужбі пообіцяли надати додаткову інформацію згодом.

Згодом у французькій поліції уточнили, що аеропорт був евакуйований і закритий через повідомлення про замінування, інформує Reuters.

Евакуація відбулася в той час, поки у Франції розшукують винних у диверсії на залізниці, яка призвела до суттєвого порушення руху поїздів.

Крім того, у п'ятницю в Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор.

Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з'ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.

Пошкоджень зазнали три швидкісних гілки - від Парижа у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна.

Ключові теги: Франція
 

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