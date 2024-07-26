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Британська розвідка пояснила скасування головної частини параду військових кораблів у Петербурзі
14:05 26.07.2024 |
Після вторгнення в Україну російська влада змушена скасовувати публічні заходи. Цього року не буде проходу кораблів до Кронштадту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, день ВМФ Росії - щорічна демонстрація морської могутності Росії, покликана прославляти Військово-морський флот Російської Федерації. Незважаючи на популярність у 1970-х роках, захід було скасовано у 1980 році до 2017 року, коли Володимир Путін відновив його як державне свято.
За даними британської розвідки, хоча святкування відбуваються по всій Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі проходять Невою до Кронштадтської військово-морської бази. Однак цього року повідомлення вказують на те, що кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня 2024 року, скасовано через проблеми безпеки.
"Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Тим не менш, це найгучніший скасований захід, який підкреслює зростаючу тенденцію до того, що Росія не може гарантувати захист своїх сил", - зазначають у Міноборони Британії.
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