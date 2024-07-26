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Китай планує спрямувати понад $41 мільярд на стимулювання внутрішнього споживання
10:56 26.07.2024 |
Уряд Китаю для стимулювання економічного відновлення спрямує 300 мільярдів юанів ($41,4 мільярда) у наддовгі казначейські облігації, близько половини яких піде на підтримку внутрішнього попиту й торгівлі споживчими товарами.
Про це ідеться в повідомленні Національної комісії з розвитку та реформ, головного планувального відомства КНР, та Міністерства фінансів країни, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Зокрема, передбачається підвищення субсидій для покупців нових електромобілів китайського виробництва до 15-20 тисяч юанів ($2-3 тисячі), які будуть вираховуватися з вартості авто на момент купівлі.
Знижки за рахунок коштів уряду будуть встановлені й на деякі групи побутових приладів, серед яких телевізори, кондиціонери та комп'ютери. При придбанні таких товарів покупець може розраховувати на субсидії 15%-20% від вартості товарів, але не більше 2000 юанів (близько $280) на одну одиницю.
Очікується, що всі 300 мільярдів юанів будуть спрямовані на фінансування програм стимулювання до кінця серпня.
Метою китайського уряду є спонукати громадян активніше купувати автомобілі, побутову техніку, товари для дому та харчові продукти, що дозволить підвищити споживання і стабілізувати виробництво.
Роздрібні продажі, показник споживання, у червні зросли лише на 2%, що стало найповільнішим зростанням із грудня 2022 року.
Сповільнення внутрішнього споживання залишається однією з двох головних перешкод для відновлення китайської економіки, і якщо уряду не вдасться його пожвавити, то, на думку західних оглядачів, Китай може очікувати тривалий період повільного економічного зростання чи навіть рецесії.
Як повідомляв Укрінформ, економіка Китаю у першому півріччі зросла на 5,0% у річному обчисленні, що відповідає цільовому показнику, встановленому урядом країни на поточний рік.
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