Китай планує спрямувати понад $41 мільярд на стимулювання внутрішнього споживання

Уряд Китаю для стимулювання економічного відновлення спрямує 300 мільярдів юанів ($41,4 мільярда) у наддовгі казначейські облігації, близько половини яких піде на підтримку внутрішнього попиту й торгівлі споживчими товарами.

Про це ідеться в повідомленні Національної комісії з розвитку та реформ, головного планувального відомства КНР, та Міністерства фінансів країни, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Зокрема, передбачається підвищення субсидій для покупців нових електромобілів китайського виробництва до 15-20 тисяч юанів ($2-3 тисячі), які будуть вираховуватися з вартості авто на момент купівлі.

Знижки за рахунок коштів уряду будуть встановлені й на деякі групи побутових приладів, серед яких телевізори, кондиціонери та комп'ютери. При придбанні таких товарів покупець може розраховувати на субсидії 15%-20% від вартості товарів, але не більше 2000 юанів (близько $280) на одну одиницю.

Очікується, що всі 300 мільярдів юанів будуть спрямовані на фінансування програм стимулювання до кінця серпня.

Метою китайського уряду є спонукати громадян активніше купувати автомобілі, побутову техніку, товари для дому та харчові продукти, що дозволить підвищити споживання і стабілізувати виробництво.

Роздрібні продажі, показник споживання, у червні зросли лише на 2%, що стало найповільнішим зростанням із грудня 2022 року.

Сповільнення внутрішнього споживання залишається однією з двох головних перешкод для відновлення китайської економіки, і якщо уряду не вдасться його пожвавити, то, на думку західних оглядачів, Китай може очікувати тривалий період повільного економічного зростання чи навіть рецесії.

Як повідомляв Укрінформ, економіка Китаю у першому півріччі зросла на 5,0% у річному обчисленні, що відповідає цільовому показнику, встановленому урядом країни на поточний рік.