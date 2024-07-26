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Економіка Північної Кореї відродилася через торгівлю зброєю з Росією - Bloomberg
10:34 26.07.2024 |
Економіка Північної Кореї відродилася після того, як торгівля зброєю з Росією забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Центробанку Південної Кореї.
Валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з попереднім роком, поклавши край трирічній низці скорочень і продемонструвавши найбільше зростання з 2016 року, згідно з оцінками центробанку Південної Кореї.
Важка і хімічна промисловість стали лідерами економічного зростання, збільшившись на 8,1% порівняно з попереднім роком. Хоча у звіті не йдеться про те, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, в ньому відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель і алюміній.
Банк Кореї щорічно звітує про економіку Північної Кореї на основі даних, які він збирає від різних установ, і його цифри вважаються одними з найкращих аналізів діяльності свого таємничого сусіда, пише Bloomberg.
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