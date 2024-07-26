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Російська влада анонсувала уповільнення YouTube на 70% до кінця наступного тижня
09:39 26.07.2024 |
Швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 40% до кінця поточного тижня і на 70% - до кінця наступного.
Про це заявив голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Александр Хінштейн, передає The Moscow Times.
За словами Хінштейна, уповільнення доступу до відеохостингу здійснюватиметься на стаціонарних комп'ютерах і поки не торкнеться мобільного зв'язку.
"Деградація" YouTube - вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство", - зазначив Хінштейн.
"Все те, що відбувається, є наслідком антиросійської політики хостингу, який послідовно видаляє канали наших громадських діячів (блогерів, журналістів, артистів), чия позиція відрізняється від західної точки зору", - пояснив він.
Хінштейн додав, що літній час "не випадково" було обрано для заходів проти YouTube, який став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного в Росії та набрав у країні понад 90 млн користувачів.
"Основна маса людей перебуває у відпустках та користується для виходу в інтернет саме мобільними пристроями. Деградація YouTube їх ніяк не торкнеться, зате сам ресурс на власні очі побачить, що від умовлянь держава перейшла до конкретних кроків", - сказав Хінштейн.
За його словами, подальша доля YouTube у Росії залежить виключно від нього самого.
"Якщо адміністрація ресурсу не змінить свою політику і не почне дотримуватися наших законів, нічого хорошого на нього тут не чекає. Тим більше, що альтернативні майданчики (Rutube, VK Відео) розвиваються зараз більш ніж активно", - зауважив Хінштейн.
Два тижні тому в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що провиною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.
Про те, що YouTube може бути уповільнений для російських користувачів, раніше повідомив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін. За його словами, на початковому етапі такий захід вірогідніший, ніж повне обмеження доступу, а готуватися до нього слід усім, хто працює з платформою.
Згодом джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.
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