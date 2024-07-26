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Спроба російської влади уповільнити YouTube «поклала» систему платежів банків і соцмережі - ЗМІ
09:32 26.07.2024 |
Спроби російської влади протестувати уповільнення YouTube, ймовірно, призвело до низки інтернет-збоїв, яка торкнулася найбільших банків, соцмереж і системи платежів Центробанку Росії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.
У четвер російські користувачі скаржаться на складнощі з доступом до банківських додатків, російських соцмереж, а також проблеми у мобільного оператора МТС. Крім того, впала Система швидких платежів Центробанку РФ, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону; зі збоями працює й додаток мережі магазинів «П'ятірочка».
Збої у банківських програмах та інтернет-системах тривають третій день поспіль: на неможливість зайти в онлайн-банк і зависання переказів скаржаться клієнти «Сбербанку» та Росбанку. Напередодні збій торкнувся Росбанку, Альфа-банку, Россільгоспбанку, Райффайзенбанку, Газпромбанку і ВТБ, представники якого пояснили те, що відбувається, «атакою з-за кордону». Раніше, у вівторок, користувачі скаржилися на проблеми у Газпромбанку, РСГБ, Райффайзенбанку та Росбанку.
Інтернет-збої фіксуються на тлі заяв Роскомнагляду про проблеми з доступом до YouTube, які держкомпанія пояснює зносом обладнання Google. Технічні фахівці, втім, вбачають у цьому цілеспрямоване уповільнення доступу до відеохостингу.
Можливість блокування YouTube обговорюється з початку повномасштабної війни. Для цього використовуються ТСПУ (технічні засоби протидії загрозам), які всі російські оператори зобов'язані були встановити на свої мережі, вказував раніше голова Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов. Зокрема, він зазначав, що на рівні ТСПУ відбувається сповільнення доступу до домену googlevideo.com.
Офіційно Кремль заперечує плани обмежити доступ до YouTube, який став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного і набрав у Росії понад 90 млн глядачів. При цьому джерело з телекомунікаційного ринку Росії розповідало журналістам, що уповільнення YouTube - цілеспрямована політика влади, а посилання на «технічні проблеми у роботі обладнання» - спроба «перекласти відповідальність».
Як повідомлялося, Роскомнагляд неодноразово вимагав від Google припинити трансляцію в YouTube «антиросійських роликів», тобто таких, що суперечать офіційній позиції російської влади.
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