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Камала Гарріс оголосила про початок передвиборчої кампанії
23:51 25.07.2024 |
Камала Гарріс офіційно оголосила про початок передвиборчої кампаніїна виборах президента США. "Я - Камала Гарріс, і я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - йдеться в її дописі, опублікованому в мережі X у четвер, 25 липня.
У агітаційному ролику, доданому до публікації, Гарріс закликала обирати "свободу" на противагу тому, щоб обирати " країну хаосу, страху, ненависті", до якої, згідно з роликом, призведе обрання президентом опонента Гарріс - Дональда Трампа.
У ролику також звучить пісня "Freedom" (Свобода. - Ред.) американської співачки Beyonce і репера Кендріка Ламара.
Нагадаємо, що наразі Гарріс не є офіційною кандидаткою у президенти США - її висування має бути затверджене на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.
Байден підтримав Гарріс
Раніше чинний президент США Джо Байден, який вийшов з президентських перегонів, висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс в якості кандидата від Демократичної партії на президентських виборах.
"За кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки. Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашій чудовій віцепрезидентці Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", - зазначив Байден у своєму зверненні до нації у четвер, 25 липня.
Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.
Президентські вибори в США призначені на 5 листопада.
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