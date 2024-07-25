Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters

Meta Platforms за кілька тижнів отримає свій перший антимонопольний штраф ЄС за зв'язок сервісу оголошень Marketplace із соціальною мережею Facebook.

Про це пише агентство Retuers з посиланням на джерела.

Рішення Європейської комісії буде прийнято більш ніж через півтора року після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав своєму сервісу оголошень Facebook Marketplace несправедливу перевагу, об'єднавши ці два сервіси разом.

Антимонопольний орган ЄС також заявив, що Meta зловживає своїм домінуванням, в односторонньому порядку нав'язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим сервісам онлайн-оголошень, які розміщують рекламу в Facebook або Instagram.

Meta може бути оштрафована на суму до 13,4 мільярда доларів США - або 10% її глобального доходу в 2023 році - хоча санкції ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу.

Комісія, ймовірно, винесе своє рішення у вересні або жовтні.