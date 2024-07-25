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Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters
23:14 25.07.2024 |
Meta Platforms за кілька тижнів отримає свій перший антимонопольний штраф ЄС за зв'язок сервісу оголошень Marketplace із соціальною мережею Facebook.
Про це пише агентство Retuers з посиланням на джерела.
Рішення Європейської комісії буде прийнято більш ніж через півтора року після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав своєму сервісу оголошень Facebook Marketplace несправедливу перевагу, об'єднавши ці два сервіси разом.
Антимонопольний орган ЄС також заявив, що Meta зловживає своїм домінуванням, в односторонньому порядку нав'язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим сервісам онлайн-оголошень, які розміщують рекламу в Facebook або Instagram.
Meta може бути оштрафована на суму до 13,4 мільярда доларів США - або 10% її глобального доходу в 2023 році - хоча санкції ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу.
Комісія, ймовірно, винесе своє рішення у вересні або жовтні.
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