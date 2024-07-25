Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters

 

Meta Platforms за кілька тижнів отримає свій перший антимонопольний штраф ЄС за зв'язок сервісу оголошень Marketplace із соціальною мережею Facebook.

Про це пише агентство Retuers з посиланням на джерела.

Рішення Європейської комісії буде прийнято більш ніж через півтора року після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав своєму сервісу оголошень Facebook Marketplace несправедливу перевагу, об'єднавши ці два сервіси разом.

Антимонопольний орган ЄС також заявив, що Meta зловживає своїм домінуванням, в односторонньому порядку нав'язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим сервісам онлайн-оголошень, які розміщують рекламу в Facebook або Instagram.

Meta може бути оштрафована на суму до 13,4 мільярда доларів США - або 10% її глобального доходу в 2023 році - хоча санкції ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу.

Комісія, ймовірно, винесе своє рішення у вересні або жовтні.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес