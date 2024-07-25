Німецький євродепутат викрив спробу стеження за собою, підозрює владу Угорщини

Німецький євродепутат від Партії зелених Даніель Фройнд, який є одним з найвідвертіших критиків Угорщини, заявив, що став мішенню шпигунського програмного забезпечення всього за два тижні до червневих виборів до Європарламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Даніель Фройнд повідомив, що йому вдалося запобігти кібератаці на його парламентську електронну пошту.

"Я б опинився під повним наглядом. Мій телефон зі мною практично скрізь, куди б я не пішов, і вони змогли б відстежити, прослухати, простежити за будь-якими моїми діями", - вважає Фройнд.

При цьому він підкреслює, що "не каже, що це була Угорщина, але з усіх можливих варіантів, це те, що здається найбільш вірогідним".

Речник угорського уряду відмовився коментувати цей інцидент.

Фройнд очолив кампанію з призупинення шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочалася в липні.

Нагадаємо, Даніель Фройнд був обурений рішенням Єврокомісії про розблокування коштів для Угорщини за день до "українського" саміту ЄС у грудні 2023 року. Тоді в Євросоюзі схвалили рішення про початок переговорів про вступ України.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права", - заявив Фройнд.

Він не перший член Європарламенту, який став мішенню шпигунських програм за останні місяці. У лютому видання Politico повідомило, що на пристроях депутатів Європарламенту Наталі Луазо та Олени Йончевої, які на той час були членами підкомітету з питань безпеки, виявили шпигунське програмне забезпечення. Парламент перебував у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання напередодні виборів до Європарламенту.