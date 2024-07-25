Бернар Арно втратив найбільше грошей серед мільярдерів у 2024 році

Статки засновника конгломерату з виробництва предметів розкоші LVMH - Бернара Арно - скоротилися на $20 млрд за першу половину 2024 року. Це найбільше падіння особистого капіталу серед найбагатших людей планети за цей період, повідомляє агентство Bloomberg.

Скорочення статків Арно пов'язане з економічними проблемами у Китаї, де впав попит на предмети розкоші. Продажі LVMH в азійському регіоні, включно з Китаєм, впали на 14% у другому кварталі 2024 року.

Падіння продажів у Китаї зачепило й інших власників люксових брендів. Про скорочення прибутку вже заявили Burberry Group, Cartier Richemont та Kering SA.

Серед інших "невдах" агентство називає китайського мільярдера Чжун Шаньшаня, який втратив $18 млрд у першому півріччі.

Ілону Маску вдалося збільшити особисті статки на 5% у 2024 році, попри втрату $21 млрд капіталізації Tesla після публікації невтішного квартального звіту цього тижня.

Маск залишається найбагатшою людиною у світі зі статками $240,5 млрд, випереджаючи Джеффа Безоса з Amazon на $37 млрд. Бернар Арно посідає третє місце у списку мільярдерів зі статками в $187 млрд.