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Єврокомісія заборонила схему обміну активами з росіянами
16:09 25.07.2024 |
Фізичним та юридичним особам із країн Європейського Союзу заборонили брати участь у схемі обміну активами між інвесторами, яку запропонувала Росія.
Про це йдеться в роз'ясненнях генерального директорату Союзу з фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу, які напередодні опублікувала Європейська комісія, передає Радіо Свобода.
Відповідне рішення ухвалили через участь в угоді Національного розрахункового депозитарію (НРД), який перебуває під санкціями після російського військового вторгнення в Україну.
"Ніякі кошти або економічні ресурси не можуть бути надані НРД ані прямо, ані опосередковано", - йдеться в документі.
Зазначається, що регулятор Єврокомісії висловив жорстку позицію щодо обміну після того, як підсанкційний НРД 12 червня потрапив під блокувальні обмеження США. До цього органи Єврокомісії офіційно не коментували можливість участі осіб із ЄС у процедурі обміну активами із росіянами.
Ця схема дозволяє російським роздрібним інвесторам подавати пропозиції щодо обміну західних цінних паперів, які заморожені на рахунках НРД у депозитаріях цінних паперів ЄС, на заблоковані в Росії кошти так званих "недружніх інвесторів".
Угоди щодо обміну активами між російськими та іноземними інвесторами планувалося провести 12 серпня. Організатором обміну виступає брокер "Інвестиційна палата". За його даними, російські інвестори запропонували для обміну заблокованими активами папери більш як на 35 млрд рублів.
Раніше представник "Інвестиційної палати" розповів РБК, що механізм обміну влаштований таким чином, щоб мінімізувати роль НРД у ньому. Роль НРД - технічна і полягає у веденні обліку операцій. Розрахунки коштами під час обміну відбуватимуться поза НРД, пояснював представник брокера.
Указ президента Росії Путіна про обмін активами був підписаний у листопаді 2023 року. У ньому йдеться, що інвестори з Росії зможуть продати свої заблоковані іноземні цінні папери на суму не більш як 100 тисяч рублів нерезидентам.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) повідомила про намір викупити за 1,5 млрд євро "заморожені" акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag.
Але згодом банківська група відмовилися від угоди побоюючись негативної реакції з боку США.
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