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У Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту
16:04 25.07.2024 |
У Бельгії повідомили про затримання сімох підозрюваних у підготовці теракту після серії обшуків по всій території країни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Brussels Times.
Поліція Антверпена після запиту слідчого судді здійснила 14 обшуків у різних місцях столичного регіону, Валлонії та Фландрії, у тому числі в Антверпені.
Операція була спрямована на затримання кількох осіб, підозрюваних в участі у діяльності терористичної групи, фінансуванні тероризму та підготовці теракту.
Всього затримали та допитують сімох осіб. Деталі їхніх можливих задумів наразі не розкривають.
У коментарі AFP речник прокуратури заявив, що на цей час невідомо про якийсь зв'язок між цими подіями та Олімпійськими іграми, що стартують у Парижі 26 липня.
Раніше стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.
Міністр внутрішніх справ Франції казав, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.
За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.
Раніше цього місяця у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.
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