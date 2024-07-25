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АНАЛІТИКА

У Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту

 

У Бельгії повідомили про затримання сімох підозрюваних у підготовці теракту після серії обшуків по всій території країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Brussels Times.

Поліція Антверпена після запиту слідчого судді здійснила 14 обшуків у різних місцях столичного регіону, Валлонії та Фландрії, у тому числі в Антверпені.

Операція була спрямована на затримання кількох осіб, підозрюваних в участі у діяльності терористичної групи, фінансуванні тероризму та підготовці теракту.

Всього затримали та допитують сімох осіб. Деталі їхніх можливих задумів наразі не розкривають.

У коментарі AFP речник прокуратури заявив, що на цей час невідомо про якийсь зв'язок між цими подіями та Олімпійськими іграми, що стартують у Парижі 26 липня.

Раніше стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.

Міністр внутрішніх справ Франції казав, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.

Раніше цього місяця у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.
Ключові теги: Бельгія
 

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