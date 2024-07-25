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АНАЛІТИКА

Камала Гарріс може офіційно стати кандидатом на посаду президента США ще до партійного з'їзду

 

Національний демократичний комітет США ухвалив регламент, що дасть змогу віцепрезидентці країни Камалі Гарріс офіційно стати кандидаткою у президенти від демократів уже до 7 серпня, тобто до партійного з'їзду, проведення якого заплановано на 19-22 серпня в Чикаго.

Згідно з повідомленням комітету, схвалений регламент передбачає, що претенденти на номінацію кандидата на посаду президента до вечора 28 липня мають офіційно заявити про свої наміри і до 30 липня надати підписи щонайменше 300 делегатів з'їзду.

Голосування відбуватиметься в період із 1 до 7 серпня за допомогою електронних бюлетенів, які будуть надіслані делегатам з'їзду.

Поки що Гарріс є єдиною претенденткою. Якщо до 28 липня будь-хто ще висуне кандидатуру, то графік може трохи змінитися. Однак висунення інших кандидатур малоймовірне.

У такий спосіб голосування на з'їзді Демократичної партії може стати суто церемоніальним заходом.

Президент США Джо Байден 21 липня оголосив, що залишає президентські перегони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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