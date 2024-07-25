Камала Гарріс може офіційно стати кандидатом на посаду президента США ще до партійного з'їзду

Національний демократичний комітет США ухвалив регламент, що дасть змогу віцепрезидентці країни Камалі Гарріс офіційно стати кандидаткою у президенти від демократів уже до 7 серпня, тобто до партійного з'їзду, проведення якого заплановано на 19-22 серпня в Чикаго.

Згідно з повідомленням комітету, схвалений регламент передбачає, що претенденти на номінацію кандидата на посаду президента до вечора 28 липня мають офіційно заявити про свої наміри і до 30 липня надати підписи щонайменше 300 делегатів з'їзду.

Голосування відбуватиметься в період із 1 до 7 серпня за допомогою електронних бюлетенів, які будуть надіслані делегатам з'їзду.

Поки що Гарріс є єдиною претенденткою. Якщо до 28 липня будь-хто ще висуне кандидатуру, то графік може трохи змінитися. Однак висунення інших кандидатур малоймовірне.

У такий спосіб голосування на з'їзді Демократичної партії може стати суто церемоніальним заходом.

Президент США Джо Байден 21 липня оголосив, що залишає президентські перегони.