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АНАЛІТИКА

Шольц назвав умову відмови від планів щодо розміщення «Томагавків»

 

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, розміщення американських ракет на німецькій території слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Він також відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ.

На думку Шольца, Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

Крім того, канцлер констатував, що він може лише висловити свій жаль "від імені усього НАТО" з приводу того, що Росія "так масово нехтує усіма угодами про контроль над озброєннями за останні кілька десятиліть".

"Ми всі хотіли б знову жити у світі, в якому контроль над озброєннями має велике значення. Але зараз йдеться про гарантування нашої безпеки за допомогою необхідного стримування, щоб не допустити війни", - наголосив він.

Шольц переконаний, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет в Німеччині, Росія повинна припинити розв'язану нею війну.

"Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу загарбницьку війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав він.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.
 

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