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АНАЛІТИКА

Британія наступного року розгорне у Польщі винищувачі Eurofighter

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що з наступного року британські винищувачі Eurofighter Typhoon будуть нести службу в польському повітряному просторі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції зі своїм британським колегою Джоном Гілі, його цитує TVP.

Косіняк-Камиш розповів, що одним з результатів його переговорів з Гілі є декларація про відправку 4-6 винищувачів в рамках місії Baltic Air Policing для патрулювання польського повітряного простору наступного року.

"У Ясьонці (село на південному сході Польщі. - Ред.) також є система Sky Sabre. Дякую вам за те, що ця система залишиться в Польщі до кінця року", - сказав очільник польського оборонного відомства.

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії підтвердив посилення військової співпраці та подякував Польщі за допомогу Україні.

Раніше повідомляли, що Румунія розраховує підписати міжурядову угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 вже цієї осені.

Також була інформація, що Німеччина розглядає можливість придбання восьми додаткових винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на додаток до вже замовлених 35 літаків.
 

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