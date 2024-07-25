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У Росії екстрено ухвалюють закони про транскордонні розрахунки в криптовалюті через проблеми з платежами
09:52 25.07.2024 |
Проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах.
Відповідний законопроєкт було внесено до Держдуми РФ у квітні 2023 року, через рік його переписали та внесли заново, а тепер він був ухвалений у першому читанні, передає The Moscow Times.
Наразі використання цифрових валют у розрахунках заборонено. Це новий інструмент, і є ризик, що його використання порушуватиме якесь регулювання - антивідмивне, валютне чи інше, зазначається в пояснювальній записці.
Тому вирішено створювати для конкретних проєктів "експериментальні правові режими".
У них можна використовувати цифрові валюти як валютні цінності, засіб платежу в зовнішньоторговельної діяльності та інших, а регулювати це буде Центробанк РФ.
Якщо в цій схемі або в роботі оператора Центрробанк Росії виявить уразливості, то повідомить ФСБ і Росфінмоніторинг. Закон набирає чинності вже 1 вересня - із цієї дати можна буде створювати майданчики для використання криптовалют у міжнародних розрахунках.
Така поспішність може бути пов'язана зі зростаючими труднощами в розрахунках. Через них імпорт скоротився майже на 10% порівняно з минулим роком, а експортери порівнюють одержання оплати за свій товар із грою в рулетку: гроші можуть дійти, а можуть і не дійти.
Автори законопроєкту вказують серед його очікуваних результатів "розширення складу, якості чи доступності товарів, робіт та послуг".
Заодно російські депутати ухвалили законопроект про майнінг криптовалют. Займатися ним зможуть лише індивідуальні підприємці та юрособи, включені до реєстру, а в приватному порядку майнити можна буде лише в межах енергоспоживання, причому влада зможе забороняти майнінг у певних регіонах.
Майнери мають повідомляти регуляторам про здобуту криптовалюту, а продавати її можна буде лише за межами російської інформаційної інфраструктури.
Обмеження платежів для Росії
Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.
"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами - Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.
На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.
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