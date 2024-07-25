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США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю
09:43 25.07.2024 |
Командування повітряно-космічних сил Північної Америки повідомило про перший випадок перехоплення бомбардувальників Росії та Китаю, які виконували спільний політ.
Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема CNN, цитуючи заяву.
У середу NORAD здійснило перехоплення двох російських Ту-95 та двох китайських бомбардувальників H-6, які разом виконували політ біля Аляски.
Це називають першим випадком перехоплення у ситуації, коли Росія і Китай діяли разом, а також - першим випадком, коли китайські бомбардувальники залетіли у зону ідентифікації ППО на Алясці. Входження у неї російських літаків стається регулярно.
Бомбардувальники не увійшли в суверенний повітряний простір США чи Канади.
Перехоплення здійснювали американські F-16 та F-35, а також канадські CF-18.
Раніше у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.
Цього тижня повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.
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