Фінансові новини
- |
- 25.07.24
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Штати ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР
09:34 25.07.2024 |
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти окремих осіб та організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.
«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п'яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці (КНР) та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР»,- зазначається в повідомленні.
При цьому наголошується, що Північна Корея продовжує грубо порушувати численні резолюції Ради Безпеки ООН та здійснює запуски з використанням технологій балістичних ракет. У тому числі йдеться про невдалу спробу вивести на орбіту військовий супутник наприкінці травня 2024 року. Крім того, КНДР поставила балістичні ракети до Російської Федерації, яка вражає цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія наклала вето на рішення Радбезу щодо продовження роботи групи експертів ООН з метою стеження за порушеннями санкцій РБ ООН щодо Північної Кореї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю
|Штати ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР
|Нетаньяху закликав США створити альянс проти Ірану
|Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента
|Байден у зверненні до нації пояснив своє рішення знятися з виборів
|Імовірний кандидат у віцепрезиденти Гарріс критикує заяви «заступника Трампа» про Україну
|Україна і Франція провели перше засідання Координаційної ради з підтримки спільних проєктів в оборонній індустрії
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini