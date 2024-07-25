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АНАЛІТИКА

Штати ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР

 

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти окремих осіб та організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п'яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці (КНР) та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР»,- зазначається в повідомленні.

При цьому наголошується, що Північна Корея продовжує грубо порушувати численні резолюції Ради Безпеки ООН та здійснює запуски з використанням технологій балістичних ракет. У тому числі йдеться про невдалу спробу вивести на орбіту військовий супутник наприкінці травня 2024 року. Крім того, КНДР поставила балістичні ракети до Російської Федерації, яка вражає цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія наклала вето на рішення Радбезу щодо продовження роботи групи експертів ООН з метою стеження за порушеннями санкцій РБ ООН щодо Північної Кореї.
 

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