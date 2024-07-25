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АНАЛІТИКА

Байден у зверненні до нації пояснив своє рішення знятися з виборів

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у вечірньому зверненні до нації у середу, присвяченому його рішенню не претендувати на другий термін, пояснив причини свого рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Байден вийшов з промовою увечері 24 липня в Овальному кабінеті Білого дому. У ній він сказав, що вирішив поступитися особистими амбіціями задля єдності у своїй політсилі.

11-хвилинна промова стала його першою з того часу, як президенту довелося ізолюватись після позитивного тесту на коронавірус та його оголошення у неділю про зняття кандидатури.

"Останніми тижнями я зрозумів, що маю об'єднати свою партію... Думаю, мій президентський досвід, лідерська роль у світі, моє бачення майбутнього Америки - усе це вартувало другого терміну. Але ніщо не має стояти на шляху, коли йдеться про порятунок нашої демократії. І особисті амбіції також. Тож я вирішив, що найкраще рішення - передати смолоскип новому поколінню. Це найкращий шлях, щоб об'єднати країну", - заявив Джо Байден.

"Це велика честь у житті - служити як ваш президент. Але задля захисту демократії, яка зараз на кону, і яка важливіша за будь-які титули... Чудова річ в Америці - те, що тут не правлять королі і диктатори. Тут вирішує народ. Історія у ваших руках, ідея Америки - у ваших руках", - сказав він.

Байден також висловив підтримку кандидатурі віцепрем'єрки Камали Гарріс.

"Вона досвідчена. Вона наполеглива. Вона спроможна. Вона була для мене чудовим партнером і чудовим лідером нашої країни... Вибір за вами, американським народом", - сказав президент.

Президенти США традиційно виходять з промовами з Овального кабінету у ситуаціях кризи або для дуже важливих оголошень. Для Байдена це четверте таке звернення за його каденцію.
Ключові теги: США
 

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