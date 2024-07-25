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У США назвали невідворотним посилення альянсу з Британією та Австралією в межах AUKUS
23:29 24.07.2024 |
Сполучені Штати переконані, що їхнє рішення спростити обмеження на передачу військового обладнання та технологій для Великої Британієї та Австралії зміцнить безпековий альянс AUKUS між трьома країнами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Старший радник Міністерства оборони США з питань міжнародної та промислової політики Брайан Бертон заявив на авіасалоні у британському Фарнборо, що мета спрощення цих обмежень полягає в тому, щоб дати можливість промисловості трьох країн працювати разом більш ефективно.
"Те, що ми робимо, особливо в регуляторному середовищі, дійсно розраховане на довготривалу перспективу, коли ми вносимо ці зміни... Після того, що зробили, дуже важко повернутися до того, як було", - зазначив Бертон.
Водночас старший радник Державного департаменту США Метью Стайнгелфер зазначив, що AUKUS має потужну двопартійну підтримку в Конгресі.
"Ми дуже оптимістично налаштовані на те, що нам вдасться здійснити деякі дуже великі, сміливі кроки, які стануть сприятливим фактором для AUKUS", - вказав він.
Водночас директор стратегічних програм Міністерства оборони Великої Британії Шимон Фіма заявив, що наступний крок - це "як створити середовище" для обміну інформацією, спільної роботи та колективних закупівель оборонних матеріалів.
У квітні Міністерство торгівлі США повідомило, що зменшить вимоги експортного контролю для Австралії та Великої Британії з метою сприяння оборонній торгівлі в межах пакту безпеки AUKUS між трьома країнами. Остаточний варіант правил був схвалений регуляторним офісом Білого дому 19 липня та має бути опублікований у серпні.
Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.
За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.
Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів.
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