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Китай постачає деталі озброєнь до Білорусі для використання проти України, - Nikkei
23:23 24.07.2024 |
Китайські компанії експортують високоточні деталі, які використовуються у російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції через війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Nikkei.
Китай наполягає на тому, що не надає Росії підтримку зброєю, але дані вказують на те, що китайські компанії можуть свідомо сприяти постачанню Росії.
Білоруська опозиційна група "БелПол" отримала з численних галузевих джерел контракти, платіжні документи та іншу інформацію про транзакції між компаніями у Білорусі та Китаї.
Згідно з цими записами, компанія Green Cycle Energy, що базується в Шеньчжені, 1 грудня отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на поставку 3000 компонентів для лазерного модуля ЛАД-21Т. Цей новітній модуль використовується для наведення бомб та ракет з лазерним наведенням.
Платіж було зроблено у юанях. У справі брала участь шанхайська філія російського державного банку ВТБ.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти БілОМО 5 грудня за надання підтримки у вигляді зброї російським військовим. Але Green Cycle Energy та БілОМО підписали контракт на суму ще 5,56 млн юанів (764 тисяч доларів за поточним курсом) на закупівлю цих компонентів 16 лютого.
Інший китайський виробник деталей, компанія Morotack (Tianjin) Technology, 1 лютого підписала контракт на постачання компанії "Діапроектор", що входить до групи БелОМО, 200 одиниць комплектуючих, які називаються "фланцями", на суму 114 тис. юанів. В угоді брали участь білоруські та китайські банки.
Ці компоненти вважаються важливими для передових систем наведення. У листі від 2 травня BelOMO також запросив Morotack по 100 одиниць кожного з відповідних компонентів на місяць. У записах, отриманих БелПолом, містяться деякі натяки на тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.
На початку лютого компанія Precision Laser Systems із Санкт-Петербурга здійснила постачання лазерних компонентів для компанії "Діапроектор". До складу цих компонентів входили лазерні діоди, вироблені китайським виробником Haucore із Цзинаня.
Постачання складалося з 78 одиниць і оцінювалося в 499,2 тисяч доларів США. PLS здійснила постачання аналогічного обсягу в "Діапроектор" 20 лютого та 20 березня.
Тим часом "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російським військовим приціли для танків "Сосна-У" та перебуває під санкціями США та Великобританії.
У замовленні на закупівлю, направленому в PLS у лютому 2023 року, "Діапроектор" повідомив, що його комплектуючі будуть поставлені "Пеленгу" "для виробництва "Сосни-У" у рамках державного оборонного замовлення міністерства оборони Російської Федерації".
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