Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виявить лазери та дрони — Британія тестує індивідуальні цифрові комплекси для солдатів

Виявить лазери та дрони — Британія тестує індивідуальні цифрові комплекси для солдатів

 

Британська армія збирається випробувати портативні засоби для керування дронами та виявлення лазерів. 2-й батальйон королівського полку, що базується в Лестерширі, випробує технології, щоб оцінити їхню корисність та опанувати пристрої.

«Метою випробувань є інтеграція наявної технології у портативну техніку для солдатів, щоб покращити обізнаність на полі бою та сприяти швидшому прийняттю тактичних рішень», - йдеться у пресрелізі міністерства оборони.

Зокрема тестуватимуться системи попередження, коли лазери наведені на військових. Технологія здатна виявити довжину хвилі вхідного лазера. Військовий отримує попередження, яке дозволяє йому вжити заходів та уникнути можливого ураження.

Інша технологія дозволяє включає пристрої, котрі носяться на тілі, та, безпосередньо керують дронами. Також засоби включають систему теплового виявлення безпілотника, лазерний далекомір, вдосконалену цифрову денну та нічну оптику та сітчасту бездротову мережу, ретрансляторами якої виступають солдатські шоломи. Цифрова система стандартизована та пропонує персоналізований контроль, який можна налаштувати для кожної конкретної місії. Система сповіщення розпізнає друга або ворога та містить електронний маяк, який допомагає ідентифікувати солдата. У складі системи - концентратор, її «мозок», а також інтегроване джерело живлення. Набір для військових також включатиме наземні датчики для виявлення руху.

Випробування, проведене Лабораторією оборонних наук та технологій (DSTL), демонструє, що навіть незначні зміни в тактиці піхоти за допомогою перерахованих систем можуть значно покращити оперативні результати. Міністерство оборони пояснює, що це допоможе британським військам краще розуміти свого ворога, даючи їм змогу приймати рішення та діяти швидко.

Вчені DSTL проводять дослідження в рамках програми Future Integrated Dismounted Soldier Vision (FIDSV), щоб дослідити, як нове покоління технології «цифрового підключення солдата» може підвищити можливості та операційну перевагу.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес