Orlen інвестує в НПЗ і термінал з перевалки біопалива у Гданську

Orlen здійснює кілька інвестицій у Гданську, які мають на меті сприяти розвитку його нафтопереробного бізнесу в найближчі роки, повідомляє Parkiet. Ключові з них, щодо будівництва морського перевантажувального термінала нафтопродуктів на Мартві-Віслі й блоку гідрокрекінгу нафти (ГБО), здійснюються самостійно. Своєю чергою, проєкти, які безпосередньо впливають на поточну роботу НПЗ, перебувають у компетенції Гданського НПЗ, компанії, в якій 70% акцій належать Orlen, а решта 30% - Aramco Overseas.

У рамках проєкту будівництва термінала на річці Мартва-Вісла компанія з Плоцька щойно завершила встановлення восьми автоматизованих завантажувальних рукавів, які використовуватимуться для перевантаження сировини й продуктів між кораблями й нафтопереробним заводом у Гданську. Наразі весь проєкт виконано на понад 75%. Його вартість становить приблизно 0,5 млрд злотих, а завершити роботи планується у другій половині 2025 року.

Метою будівництва термінала є підвищення рентабельності й безпеки постачань біокомпонентів для виробництва біобензину й біодизелю та транспортування продукції, виробленої на НПЗ. Його планова потужність може досягати 2 млн тонн продукції на рік.

«Термінал у Гданську обслуговуватиме два ключових потоки продукції: приймання біокомпонентів для виробництва біопалива, які зараз доставляються на НПЗ у Гданську залізницею, і транспортування на судна передових базових масел 2-го покоління, які вироблятимуться на новозбудованій установці гідрокрекінгу. Він також використовуватиметься для перевантаження суднового палива MGO (Marine Gas Oil) із низьким вмістом сірки, призначеного для головних двигунів і допоміжного обладнання суден, а також напівфабрикатів нафтопереробного заводу», - зазначає Лукаш Войташек, директор відділу розвитку логістики Orlen.

Трохи пізніше від термінала може запрацювати установка гідрокрекінгу вартістю понад 1,8 млрд злотих. Її запуск заплановано на IV квартал 2025 року, а вихід на повну потужність - на перше півріччя 2026 року. Потужність нової установки становитиме 400 тис. тонн на рік олив 2-ї групи, які потрібні для виробництва моторних олив і мастил, що використовуються в промисловості й на автомобільному транспорті.

Гданський НПЗ також здійснює значні інвестиції. 2024 року підприємство, серед іншого, має конкретні витрати на плановий ремонт. Реалізація плану технічного обслуговування й реконструкції коштуватиме 312 млн злотих. Крім того, є витрати, пов'язані із заміною пошкоджених частин трубопроводів, реконструкцією резервуарів і пристосуванням будівель для подальшого переміщення працівників.

Минулий рік став першим роком, коли Гданський НПЗ цілий рік працював у так званій «моделі обробки». У результаті замість максимізації прибутку компанія зосередилася на ефективному переробленні нафти для своїх акціонерів. 2023 року він отримав 3,8 млрд злотих доходів і 311,5 млн злотих чистого прибутку. Прогноз на цей рік передбачає досягнення показників на рівні 3,9 млрд і 248 млн злотих відповідно.