Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польська прокуратура перевіряє 75 компаній через шахрайство з українським зерном

 

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, з посиланням на прокуратуру Жешува.

Зазначається, що кримінальне провадження справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.

"Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні - переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії", - розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

В повідомленні йдеться, що скасування Євросоюзом у 2022 році, після початку великої війни, мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі.

Товар купували посередники прямо на кордоні і продавали в Польщі як польський.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес