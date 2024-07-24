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Польська прокуратура перевіряє 75 компаній через шахрайство з українським зерном
16:59 24.07.2024 |
Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.
Про це повідомляє Rzeczpospolita, з посиланням на прокуратуру Жешува.
Зазначається, що кримінальне провадження справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній. Підозри висунули вже сімнадцятьом особам.
"Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні - переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії", - розповіла речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.
Слідство вважає, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. Технічне зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, але одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.
В повідомленні йдеться, що скасування Євросоюзом у 2022 році, після початку великої війни, мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі.
Товар купували посередники прямо на кордоні і продавали в Польщі як польський.
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