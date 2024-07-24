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АНАЛІТИКА

Гарріс: Я бралася за злочинців усіх видів та знаю тип Дональда Трампа

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа на мітингу в Мілуокі, згадавши його вирок у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів, яка може стати суперницею Трампа на виборах у листопаді, згадала про свою кар'єру генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді.

"Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися з жінок, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа", - сказала вона.

За її словами, ця президентська кампанія зосереджена на двох баченнях: її зосереджене на майбутньому нації, а інше, трампівське, - на минулому.

"Ми віримо в майбутнє, де кожна людина матиме можливість не просто прожити, але й просунутися вперед", - зазначила Гарріс.

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати з Гарріс.

Журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця - перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.
Ключові теги: США
 

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