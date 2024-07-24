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Латвія оскаржила зняття санкцій ЄС із росолігархів Авена та Фрідмана
16:29 24.07.2024 |
Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських мільярдерів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство юстиції країни.
Наразі Суд ЄС "оцінює, чи є ця апеляція прийнятною". Рішення Суду Євросоюзу може оскаржити як Рада ЄС, так і держава Євросоюзу.
Латвія закликала Раду ЄС подати апеляцію, але її юридична служба та більшість держав-членів рекомендували цього не робити.
Раніше повідомляли, що в апеляції Латвія мала намір просити Суд ЄС не скасовувати санкції, запроваджені проти Авена та Фрідмана, наголошуючи, що на момент ухвалення санкцій існували докази причетності обох до підтримки російських керівників, відповідальних за анексію Криму і дестабілізацію України.
Нагадаємо, Суд Євросоюзу у квітні анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана. Суд вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.
Рішення суду не стосувалось пізніших рішень Ради ЄС, тож санкції проти цих двох росіян досі діють. Вони також перебувають під санкціями США, Великої Британії, України та інших держав через близькість до російського диктатора Путіна.
Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен також має латвійське громадянство і проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.
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