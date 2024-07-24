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ЄС розкритикував Угорщину за недоліки з верховенством права
16:08 24.07.2024 |
Європейська комісія в щорічному звіті про верховенство права, опублікованому в середу, 24 липня, визнала незадовільною ситуацію в Угорщині, яка майже нічого не зробила для втілення попередніх рекомендацій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Népszava.
У новому звіті Єврокомісія висунула Угорщині найбільшу кількість рекомендацій - вісім - для покращення ситуації з верховенством права.
Вони стосуються підвищення рівня прозорості та незалежності судової влади, діяльності неурядових організацій та ЗМІ, боротьби з корупцією та незаконним лобіюванням, а також втручання держави в бізнес.
Цьогорічна оцінка Єврокомісії показує, що уряд Віктора Орбана не виконав повністю жодну з рекомендацій, викладених у торішньому звіті. Прогрес відзначили тільки у сфері судової реформи, водночас вказали, що політичний вплив на прокуратуру зберігається.
Окремо у звіті наголошується на все більшому втручанні держави та свавільних рішеннях органів влади в Угорщині, які продовжують створювати проблеми для функціонування бізнесу на єдиному ринку ЄС.
У звіті, який виходить із 2020 року, Єврокомісія аналізує результати діяльності держав-членів та виконання торішніх рекомендацій у чотирьох сферах: функціонування судової системи, боротьба з корупцією, плюралізм ЗМІ та система стримувань і противаг.
Минулого року Єврокомісія вказувала на серйозні недоліки з верховенством права не лише в Угорщині, а й Польщі.
Через проблеми з верховенством права Угорщина досі не може отримати доступу до мільярдів євро з фондів ЄС.
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