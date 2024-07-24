Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС розкритикував Угорщину за недоліки з верховенством права

 

Європейська комісія в щорічному звіті про верховенство права, опублікованому в середу, 24 липня, визнала незадовільною ситуацію в Угорщині, яка майже нічого не зробила для втілення попередніх рекомендацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Népszava.

У новому звіті Єврокомісія висунула Угорщині найбільшу кількість рекомендацій - вісім - для покращення ситуації з верховенством права.

Вони стосуються підвищення рівня прозорості та незалежності судової влади, діяльності неурядових організацій та ЗМІ, боротьби з корупцією та незаконним лобіюванням, а також втручання держави в бізнес.

Цьогорічна оцінка Єврокомісії показує, що уряд Віктора Орбана не виконав повністю жодну з рекомендацій, викладених у торішньому звіті. Прогрес відзначили тільки у сфері судової реформи, водночас вказали, що політичний вплив на прокуратуру зберігається.

Окремо у звіті наголошується на все більшому втручанні держави та свавільних рішеннях органів влади в Угорщині, які продовжують створювати проблеми для функціонування бізнесу на єдиному ринку ЄС.

У звіті, який виходить із 2020 року, Єврокомісія аналізує результати діяльності держав-членів та виконання торішніх рекомендацій у чотирьох сферах: функціонування судової системи, боротьба з корупцією, плюралізм ЗМІ та система стримувань і противаг.

Минулого року Єврокомісія вказувала на серйозні недоліки з верховенством права не лише в Угорщині, а й Польщі.

Через проблеми з верховенством права Угорщина досі не може отримати доступу до мільярдів євро з фондів ЄС.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес