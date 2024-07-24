Польща скоротила потік мігрантів із Білорусі погрозами закрити китайський експорт, - Bloomberg

Польща пригрозила перекрити ключовий залізничний маршрут експорту китайських товарів до Євросоюзу в рамках дипломатичної стратегії, спрямованої на розв'язання міграційної кризи на своєму східному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Анджей Дуда використав свій державний візит до Пекіна наприкінці червня, щоб пов'язати питання міграції та вантажного транзиту білоруським кордоном, за словами джерел, поінформованих про переговори. Кількість незаконних перетинів кордону з Білорусі до Польщі з того часу значно скоротилася.

Олександр Лукашенко останні три роки намагався викликати надзвичайну міграційну ситуацію на 400-кілометровому кордоні з Польщею. Напруженість загострилася в травні, коли польський прикордонник зазнав нападу і був убитий мігрантом, після чого уряд у Варшаві пообіцяв витратити близько 2,5 млрд доларів на зміцнення цієї території.

Лукашенко також знайшов дипломатичну точку тиску. Оскільки вторгнення Росії в Україну перекрило торгові шляхи, Білорусь стала єдиною залізничною ланкою для китайських товарів, що прямують до ЄС, обсяг контейнерів збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року.

Лукашенко був задоволений зростанням обсягів китайського залізничного транзиту, прагнучи компенсувати майже повну залежність Білорусі від Росії щодо дешевих енергоносіїв і кредитів.

Після повернення Дуди з Пекіна 2 липня Польща дала зрозуміти, що фактично закриє залізничний транзит через контрольно-пропускний пункт Малашевиче на кордоні з Білоруссю на 33 години, уповільнивши митні перевірки.

Використання Польщею транзиту вантажів у переговорах із Китаєм "може стати фактором" зниження кількості перетинів кордону після візиту Дуди, сказав Bloomberg міністр закордонних справ Радослав Сікорський. "Ми все ще дуже розсерджені вбивством нашого солдата на кордоні", - сказав він.

Використання Китаю

Спроби прорвати кордон Польщі то посилювалися, то слабшали останніми роками, але почали різко зростати на тижні перед виборами до Європейського парламенту у червні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мігранти в основному з Ємену, Сомалі, Афганістану, Сирії та Ірану, і звинуватив Білорусь та Росію у перетворенні міграції на зброю.

Поїздка польського президента до Китаю привернула увагу Лукашенка. У своїй промові 2 липня він заявив, що Дуда "попросив Сі Цзіньпіна вплинути на Лукашенка та Путіна, щоб вони припинили міграцію".

Міністерство закордонних справ Китаю у відповіді на питання Bloomberg News від 11 липня заявило, що Пекін "сподівається, що зацікавлені сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності шляхом діалогу" та "забезпечити безпеку та безперебійність міжнародних логістичних каналів".

Незаконне перетинання кордону з Білорусі скоротилося на 70% з початку червня, заявив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк. Понад сто таких випадків було зареєстровано польськими прикордонниками 27 червня, в останній день державного візиту Дуди.

Конрад Поплавський із Центру східних досліджень, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Варшаві вважає, що навіть якщо лише незначна частина китайського експорту в ЄС йде через Білорусь, криза судноплавства на Червоному морі та його наслідки для морської торгівлі означають, що євразійські залізничні сполучення переживають період відродження.

Успішне використання Варшавою стратегічної вразливості проти Китаю може стати уроком для політиків. Пекін, який, за словами Поплавського, є "торговим партнером ЄС, але також конкурентом та системним суперником", може змінити тактику, якщо блок "готовий нести економічні витрати", коли на карту поставлено його основні інтереси.

Нагадаємо, Польща та балтійські країни запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією та Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони, що убезпечити ЄС від військових та гібридних загроз.