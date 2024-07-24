Фінансові новини
- |
- 24.07.24
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Польща скоротила потік мігрантів із Білорусі погрозами закрити китайський експорт, - Bloomberg
12:56 24.07.2024 |
Польща пригрозила перекрити ключовий залізничний маршрут експорту китайських товарів до Євросоюзу в рамках дипломатичної стратегії, спрямованої на розв'язання міграційної кризи на своєму східному кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Анджей Дуда використав свій державний візит до Пекіна наприкінці червня, щоб пов'язати питання міграції та вантажного транзиту білоруським кордоном, за словами джерел, поінформованих про переговори. Кількість незаконних перетинів кордону з Білорусі до Польщі з того часу значно скоротилася.
Олександр Лукашенко останні три роки намагався викликати надзвичайну міграційну ситуацію на 400-кілометровому кордоні з Польщею. Напруженість загострилася в травні, коли польський прикордонник зазнав нападу і був убитий мігрантом, після чого уряд у Варшаві пообіцяв витратити близько 2,5 млрд доларів на зміцнення цієї території.
Лукашенко також знайшов дипломатичну точку тиску. Оскільки вторгнення Росії в Україну перекрило торгові шляхи, Білорусь стала єдиною залізничною ланкою для китайських товарів, що прямують до ЄС, обсяг контейнерів збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року.
Лукашенко був задоволений зростанням обсягів китайського залізничного транзиту, прагнучи компенсувати майже повну залежність Білорусі від Росії щодо дешевих енергоносіїв і кредитів.
Після повернення Дуди з Пекіна 2 липня Польща дала зрозуміти, що фактично закриє залізничний транзит через контрольно-пропускний пункт Малашевиче на кордоні з Білоруссю на 33 години, уповільнивши митні перевірки.
Використання Польщею транзиту вантажів у переговорах із Китаєм "може стати фактором" зниження кількості перетинів кордону після візиту Дуди, сказав Bloomberg міністр закордонних справ Радослав Сікорський. "Ми все ще дуже розсерджені вбивством нашого солдата на кордоні", - сказав він.
Використання Китаю
Спроби прорвати кордон Польщі то посилювалися, то слабшали останніми роками, але почали різко зростати на тижні перед виборами до Європейського парламенту у червні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мігранти в основному з Ємену, Сомалі, Афганістану, Сирії та Ірану, і звинуватив Білорусь та Росію у перетворенні міграції на зброю.
Поїздка польського президента до Китаю привернула увагу Лукашенка. У своїй промові 2 липня він заявив, що Дуда "попросив Сі Цзіньпіна вплинути на Лукашенка та Путіна, щоб вони припинили міграцію".
Міністерство закордонних справ Китаю у відповіді на питання Bloomberg News від 11 липня заявило, що Пекін "сподівається, що зацікавлені сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності шляхом діалогу" та "забезпечити безпеку та безперебійність міжнародних логістичних каналів".
Незаконне перетинання кордону з Білорусі скоротилося на 70% з початку червня, заявив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк. Понад сто таких випадків було зареєстровано польськими прикордонниками 27 червня, в останній день державного візиту Дуди.
Конрад Поплавський із Центру східних досліджень, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Варшаві вважає, що навіть якщо лише незначна частина китайського експорту в ЄС йде через Білорусь, криза судноплавства на Червоному морі та його наслідки для морської торгівлі означають, що євразійські залізничні сполучення переживають період відродження.
Успішне використання Варшавою стратегічної вразливості проти Китаю може стати уроком для політиків. Пекін, який, за словами Поплавського, є "торговим партнером ЄС, але також конкурентом та системним суперником", може змінити тактику, якщо блок "готовий нести економічні витрати", коли на карту поставлено його основні інтереси.
Нагадаємо, Польща та балтійські країни запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією та Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони, що убезпечити ЄС від військових та гібридних загроз.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Чехія готує нову ініціативу з постачання Україні снарядів на 2025 рік
|Orlen інвестує в НПЗ і термінал з перевалки біопалива у Гданську
|Польська прокуратура перевіряє 75 компаній через шахрайство з українським зерном
|Гарріс: Я бралася за злочинців усіх видів та знаю тип Дональда Трампа
|Латвія оскаржила зняття санкцій ЄС із росолігархів Авена та Фрідмана
|ЄС розкритикував Угорщину за недоліки з верховенством права
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini