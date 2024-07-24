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Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:40 24.07.2024 |
Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши їх у порушенні законів про фінансування виборчих кампаній.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.
Скарга була подана головним юрисконсультом кампанії Трампа Девідом Воррінгтоном і стосується передачі грошей із фонду Байдена на користь Гарріс.
Вона з'явилась після того, як у неділю команда Байдена змінила назву свого комітету на "Гарріс у президенти" після оголошення очільника Білого дому про відмову від передвиборчих перегонів.
У скарзі кампанії Трампа до Федеральної виборчої комісії йдеться, зокрема, про те, що Гарріс ще не є офіційною кандидаткою - це станеться на національному з'їзді Демократичної партії - і що Байден, заявивши, що не братиме участі у виборах, не в змозі зберегти отримані ним внески.
Воррінгтон звинуватив фінансиста кампанії та Гарріс у "спробі обману" виборчої комісії шляхом використання їхніх форм для "перейменування та перепрофілювання" комітету, вимагаючи передання справи до Міністерства юстиції.
У листі він стверджував, що комісія має розв'язати це питання швидко і що Гарріс "перебуває в процесі вчинення найбільшого порушення правил фінансування виборчих кампаній в американській історії і використовує для цього власні форми комісії".
Речниця виборчої комісії заявила, що відомство не може коментувати питання, які перебувають на розгляді.
Речник кампанії Гарріс Чарльз Лутвак вказав на зібрану величезну суму коштів на кампанію після того, як її кандидатуру підтримав Байден.
"Республіканці можуть заздрити, що демократи налаштовані на перемогу над Дональдом Трампом і його союзниками з MAGA, але безпідставні судові позови - на кшталт тих, які вони роками подавали, щоб придушити голоси і вкрасти вибори - лише відволікатимуть їх, поки ми реєструємо волонтерів, спілкуємося з виборцями і виграємо ці вибори", - сказав він.
Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.
Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця - перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.
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