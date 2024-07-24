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Мінфін США зобов’язав фінансові установи повідомити про активи РФ у їхньому розпорядженні
10:35 24.07.2024 |
Міністерство фінансів США зобов'язало установи, що володіють російськими державними активами, до 2 серпня повідомити про це.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
23 липня Мінфін оголосив, що усі фінансові установи, в яких знаходяться російські суверенні активи, і які знають або повинні знати про такі активи, повинні повідомити про такі активи Управління з контролю за зовнішніми активам (OFAC) не пізніше 2 серпня 2024 року.
Розпорядження пов'язане із виконанням Акту про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO), більше відомого як закон про конфіскацію російських активів.
Також цього тижня стало відомо, що президент США Джо Байден делегував частину своїх повноважень за законом щодо конфіскації російських активів на користь України державному секретарю та міністру фінансів.
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