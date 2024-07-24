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АНАЛІТИКА

ЗМІ: У Парижі затримали росіянина, що міг готувати неприємності під час Олімпіади

 

У Парижі цими вихідними затримали вихідця з Росії, якого підозрюють у підготовці певних дій для дестабілізації політичної ситуації під час Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, чоловіка віком близько 40 років затримали у Парижі після того, як до нього прийшли з обшуком з Головного управління з внутрішньої безпеки (DGSI) за підозрами, що він може планувати дії з метою дестабілізації політичної ситуації в країні під час Олімпійських ігор.

У вівторок росіянину висунули звинувачення у роботі на іноземну державу з метою підживлювати внутрішню напругу у Франції та обрали йому арешт як запобіжний захід. Розслідування нібито веде прокуратура Парижа.

Французькі спецслужби тривалий час спостерігали за чоловіком, перш ніж вирішили навідатися з обшуком. Квартира підозрюваного, де він перебував, розташована неподалік від місця, де буде проходити церемонія відкриття Олімпійських ігор.

Близьке до рослідування джерело повідомило журналістам, що агенти побачили ознаки того, що чоловік готував "операції в інтересах Росії з метою дестабілізації ситуації у Франції".

Ще один співрозмовник сказав, що йдеться про "масштабний задум" і наслідки дій підозрюваного могли бути серйозними. Втім, поки немає вказівок, що йшлося про теракт.

Слідчі будуть з'ясовувати конкретні плани підозрюваного та їхні масштаби.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявив, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.
 

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