Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британська армія вперше випробувала потужну лазерну зброю з бойової машини Wolfhound

Британська армія вперше випробувала потужну лазерну зброю з бойової машини Wolfhound

 

Вперше вчені та інженери успішно випробували з бойової машини британської армії високопотужну лазерну енергетичну зброю.

Це новаторське випробування, проведене на полігоні урядової компанії Defence Science and Technology Laboratory у Портон-Дауні, показало, що лазерна зброя нейтралізує такі цілі, як ворожі безпілотники, на відстані понад 1 км.

Недорога високоенергетична лазерна зброя, встановлена ​​на бронемашині Wolfhound британської армії, є повністю портативною та легкою в експлуатації. Система може відстежувати кілька цілей і вражати їх швидше, ніж швидкість світла.

Міністерство оборони розробило лазер у співпраці з консорціумом постачальників Великобританії. Наступний етап тестування включатиме випробування з армійським персоналом пізніше цього року, щоб додатково оцінити можливості та переваги системи в реальних сценаріях. Лазерна система працює з системою командування та управління та може бути інтегрована з ширшими радарами управління боєм і системами спостереження. Зброя може бути встановлена ​​на різних платформах для задоволення різних потреб.

«Успішно стріляючи з першої лазерної зброї, вбудованої в наземний транспортний засіб у Великобританії, Dstl довела, що високоенергетична лазерна збройна система Raytheon може відстежувати та вражати цілі з транспортного засобу. Тепер ми з нетерпінням чекаємо, коли британська армія поекспериментує зі зброєю протягом наступних місяців і доведе, що технологія готова до бою», - сказав Джеймс Грей, виконавчий директор Raytheon.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес