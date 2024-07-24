Британська армія вперше випробувала потужну лазерну зброю з бойової машини Wolfhound

Вперше вчені та інженери успішно випробували з бойової машини британської армії високопотужну лазерну енергетичну зброю.

Це новаторське випробування, проведене на полігоні урядової компанії Defence Science and Technology Laboratory у Портон-Дауні, показало, що лазерна зброя нейтралізує такі цілі, як ворожі безпілотники, на відстані понад 1 км.

Недорога високоенергетична лазерна зброя, встановлена ​​на бронемашині Wolfhound британської армії, є повністю портативною та легкою в експлуатації. Система може відстежувати кілька цілей і вражати їх швидше, ніж швидкість світла.

Міністерство оборони розробило лазер у співпраці з консорціумом постачальників Великобританії. Наступний етап тестування включатиме випробування з армійським персоналом пізніше цього року, щоб додатково оцінити можливості та переваги системи в реальних сценаріях. Лазерна система працює з системою командування та управління та може бути інтегрована з ширшими радарами управління боєм і системами спостереження. Зброя може бути встановлена ​​на різних платформах для задоволення різних потреб.

«Успішно стріляючи з першої лазерної зброї, вбудованої в наземний транспортний засіб у Великобританії, Dstl довела, що високоенергетична лазерна збройна система Raytheon може відстежувати та вражати цілі з транспортного засобу. Тепер ми з нетерпінням чекаємо, коли британська армія поекспериментує зі зброєю протягом наступних місяців і доведе, що технологія готова до бою», - сказав Джеймс Грей, виконавчий директор Raytheon.