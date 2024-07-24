Макрон виключив зміну уряду до кінця Олімпіади

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 2 ввечері 23 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На питання про можливу зміну в уряді Макрон сказав, що "до середини серпня нам потрібно зосередитися на Іграх".

"А далі, в залежності від того, як будуть йти ці дискусії, це буде моя відповідальність - призначити прем'єр-міністра і доручити йому або їй сформувати уряд і об'єднати максимально широке угрупування для того, щоб воно могло діяти і забезпечити стабільність", - сказав президент Франції.

Коментуючи висунення переможцями парламентських виборів, лівим блоком "Новий народний фронт", кандидатки в прем'єр-міністри, Макрон наголосив, що питання не в імені, а в тому, "яка більшість може виникнути в Асамблеї".

Він додав, що не вважає, наче ліві мають більшість у парламенті, пославшись на результати голосування за спікера - там їхній висуванець Андре Шассен поступився представниці команди Макрона Яель Брон-Піве.