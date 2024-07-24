Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон виключив зміну уряду до кінця Олімпіади

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу France 2 ввечері 23 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На питання про можливу зміну в уряді Макрон сказав, що "до середини серпня нам потрібно зосередитися на Іграх".

"А далі, в залежності від того, як будуть йти ці дискусії, це буде моя відповідальність - призначити прем'єр-міністра і доручити йому або їй сформувати уряд і об'єднати максимально широке угрупування для того, щоб воно могло діяти і забезпечити стабільність", - сказав президент Франції.

Коментуючи висунення переможцями парламентських виборів, лівим блоком "Новий народний фронт", кандидатки в прем'єр-міністри, Макрон наголосив, що питання не в імені, а в тому, "яка більшість може виникнути в Асамблеї".

Він додав, що не вважає, наче ліві мають більшість у парламенті, пославшись на результати голосування за спікера - там їхній висуванець Андре Шассен поступився представниці команди Макрона Яель Брон-Піве.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2316
  0,1053
 0,25
EUR
 1
 44,7693
  0,2259
 0,50

Курс обміну валют на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,08 0,19 41,8004  0,11 0,26
EUR 44,8916  0,03 0,06 45,7048  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,11 0,25 41,2500  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес