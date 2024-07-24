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Лівий блок у парламенті Франції нарешті узгодив кандидата в прем'єри
08:50 24.07.2024 |
Ліва коаліція "Новий народний фронт" у Національній асамблеї Франції у вівторок оголосила, що висуває Люсі Касте своєю єдиною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Чотири партії лівої коаліції, до якої входить крайня ліва "Нескорена Франція", погодили кандидатуру 37-річної Люсі Касте на посаду голови уряду після двох тижнів переговорів.
Маловідома широкому загалу у Франції, Касте нині очолює бюджетний департамент Парижа.
"Новий народний фронт" у спільній заяві називає її "високопоставленою держслужбовицею, яка працювала над боротьбою з податковим шахрайством і фінансовими злочинами, з досвідом роботи у волонтерському секторі".
Касте також є провідною фігурою в організації Nos Services Publics, яка виступає проти політики французької влади у сфері державної служби, та опирається ініційованій Емманюелем Макроном пенсійній реформі.
Ліві були єдиною політичною силою, яка йшла на вибори, не назвавши кандидатуру свого кандидата у прем'єри. Це було зроблено тому, що лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон на цій посаді міг відлякати значну частину поміркованих виборців.
У результаті три партії лівого блоку спершу висунули свою кандидатку на посаду голови уряду - очільницю Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана, але вона нещодавно відмовилась від цієї посади.
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