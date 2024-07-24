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АНАЛІТИКА

З Росії знову заборонили вивозити бензин після росту цін на десятки відсотків

 

Уряд Росії повертає заборону на вивезення з країни бензину, адже на гуртовому ринку ціни злетіли на десятки відсотків від початку року і виник дефіцит марки Аі-95.

Про це повідомляє The Moscow Times.

З початку червня гуртові ціни на бензин Аі-95 в Росії злетіли на 44%, перевищивши 70 тис руб за тонну (800 дол). А на ринку виник його хронічний дефіцит.

Вартість Аі-92 на Санкт-Петербурзькій біржі з початку року зросла на 23% і наблизилася до рекордів осені 2023 року, коли країну охопила паливна криза в розпал збирання врожаю.

Повідомляється, що заборону на експорт, яку було введено 1 березня, а потім скасовано наприкінці травня, буде відновлено 1 серпня.

Після серії українських ударів по найбільших російських НПЗ обсяги переробки нафти в червні впали до дворічних мінімумів. Випуск бензину, згідно з даними Росстату, з кінця грудня до кінця травня обвалився на 20%, а дизельного пального - на 11%.

Відповіддю влади стало засекречування статистики: з червня Міненерго припинило публікувати щотижневі оперативні дані з виробництва палива, посилаючись на "геополітичну ситуацію" і необхідність захистити ринок від "маніпуляцій".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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