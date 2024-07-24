ЄС надав грант на €13,9 мільйона для покращення перевезень на кордоні України з Молдовою і Румунією

Європейський союз виділив 13,9 млн євро на модернізацію сервісної зони для важких вантажних транспортних засобів пунктів пропуску «Рені (Україна) - Джюрджюлешть (Молдова) - Галац (Румунія)».

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, передає Укрінформ.

«Євросоюз виділив грант у розмірі 13,9 млн євро, який буде використано для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пунктах перетину державного кордону між Україною, Молдовою та Румунією. Наша країна виступила однією із сторін - учасниць за цим грантом», - ідеться в повідомленні.

За інформацією Агентства відновлення, кошти будуть спрямовані на модернізацію сервісної зони для важких вантажних транспортних засобів пунктів пропуску «Рені (Україна) - Джюрджюлешть (Молдова) - Галац (Румунія)» в межах програми ЄС «Механізм «Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).

Зокрема, будуть впроваджені заходи з безпеки дорожнього руху в пункті пропуску через кордон Галац - Джюрджюлешть, модернізовано дорогу між пунктами пропуску Рені та Галац, побудовано північний об'їзд у Джюрджюлешть. Також передбачено будівництво двох зон для паркування важких вантажних транспортних засобів в районі, розташованому між Україною, Молдовою та Румунією вздовж маршруту транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Оскільки зона обслуговування буде збудована за програмою CEF, пропускний пункт з українського боку будують за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції (IOM).

Головна мета проєкту - збільшення пропускної спроможності ключового маршруту «Шляхів солідарності» ЄС, що сприятиме експортно-імпортним операціям України.

Як повідомлялося, Євросоюз у межах «Механізму «Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF) виділить АТ «Укрзалізниця» 42,95 млн євро на вдосконалення залізничної мережі.