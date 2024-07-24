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Гарріс у свіжому опитуванні показала кращі за Байдена результати проти Трампа
16:49 23.07.2024 |
Перше велике опитування у США після того, як Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, виявило, що Камала Гарріс має вищу підтримку у змаганні з Трампом, ніж чинний президент.
Опитування агенції Morning Consult цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, віцепрезидентка США відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що перебуває в межах статистичної похибки.
Водночас це відставання є меншим, ніж у Байдена від Трампа, коли ще той був кандидатом - на шість відсоткових пунктів, яке Morning Consult фіксувало до зняття чинним президентом США своєї кандидатури.
Опитування Morning Consult почали фіксувати більшу привабливість віцепрезидентки як кандидатки на виборах від демократів після того, як Джо Байден невдало виступив на дебатах із Трампом наприкінці червня.
Як зазначає Bloomberg, є підстави вважати, що внесення імені Гарріс до виборчого бюлетеня може допомогти Демократичній партії. Але наразі говорити про це рано, вважає опитаний агентством соціолог Спенсер Кімбелл.
Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.
До кінця доби у понеділок Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.
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