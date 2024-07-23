Підсумки конференції в ТППУ – Ізраїль пропонує Україні зосередитись на розвитку очистки стічних вод та опрісненні морської води

Для відновлення системи меліорації на півдні України, після руйнування Каховської ГЕС, Ізраїль пропонує зосередитись на розвитку очистки стічних вод та опрісненні морської води

Для відновлення системи меліорації на півдні України, після руйнування Каховської ГЕС, Ізраїль пропонує зосередитись на розвитку очистки стічних вод та опрісненні морської води. Про це повідомив Денис Гамзін, проектувальник Управління водним господарством Ізраїлю під час конференції «Ізраїльські технології водопостачання та агросектору - досвід для України», яка пройшла в Торгово-промисловій палаті України.

«Ізраїль перетворив екологічну загрозу в цінний ресурс. Країна, яка знаходиться в пустелі, повторно використовує близько 450 млн м3 очищених стічних вод - це половина потреб сільського господарства у воді, 90% очищених стоків йде на зрошення. Загалом очищені стоки покривають 25% всіх потреб Ізраїлю у воді, ще 25% припадає на опріснену воду і 50% - на прісну воду», - розповів Денис Гамзін. За його словами, у найближчі 25 років частка очищених стоків у аграрному споживанні Ізраїлю зросте до майже 70%. «Ізраїль посилює контроль за якістю очистки стічних вод і розширює практику вторинного та третинного використання очищених стоків», - додав Денис Гамзін.

Ізраїль також активно розвиває заводи з опріснення морської води. «Зараз в Ізраїлі працює три великих заводи з опріснення морської води потужністю 400 млн м3. У наступні 10 років буде запущено ще 4 заводі, а потужність переробки зросте до 1200 млн м3», - розповів проектувальник Управління водного господарства Ізраїлю.

За словами Дениса Гамзіна, Україна має великий потенціал з використання для потреб сільського господарства, в першу чергу, очищених стічних вод, та морської води. Велика територія дозволяє обрати раціональні місця для розміщення заводів з очистки та опріснення, на відміну від Ізраїлю, де через дефіцит територій заводи розміщуються не поряд з джерелами вод, а там, де є вільна територія - іноді у центрі країни.

Йонатан Цадка, директор департаменту економічних справ Азії та Євразії МЗС Ізраїлю відзначив, що сучасні технології з очистки води з'явились завдяки політиці Ізраїлю з розвитку інновацій. За його словами, Ізраїль зосереджений на інноваційних напрямках, особливо в тих обставинах, в яких опинився Ізраїль. «Є національні плани, які дозволяють всьому населенню зосередитись на створенні проривних технологій і які будуть дуже важливими в майбутньому. Одним з спонукаючих факторів є кліматичні зміни. В цьому напрямку Ізраїль має певну перевагу, нові виклики підсилюють нашу стійкість. Зараз ми зіштовхнулись з питаннями міграції закордонних працівників та змін ланцюгів поставок», - сказав Йонатан Цадка.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня зазначив, що питання ефективного використання водних ресурсів та пошук нових джерел води для іригації є важливим для України. «Це актуальні тема у зв'язку зі зміною клімату і втратою Каховської ГЕС в частини іригації і зрошення. Реалізація проектів за прикладом ізраїльських дозволить вирішити питання продовольчої безпеки», - сказав Віталій Головня.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зазначив, що Ізраїль під час війни показує один з найкращих результатів. «Досвід цієї країни буде дуже корисним для України», - сказав він.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що 16-19 вересня 2024 року у Єрусалимі пройде конференція Watec Israel. «Це унікальна можливість побачити різні технології, які багато років працюють у різних країнах, і можуть бути корисні Україні», - сказав Міхаель Бродський.

За даними Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України, руйнація Каховської ГЕС на тривалий час залишила без джерела зрошення 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях. Не можуть використовуватись загалом понад 350 зрошувальних насосних станцій та близько 1,1 тис. км меліоративних каналів. (джерело - https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-skilky-znadobytsya-chasu-na-vidnovlennya-systemy-zroshennya/)

За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, у 2021 році обсяг скинутих стічних вод склав 4,686 млрд м3, з яких 58% були нормативно-чистимо, 30% нормативно-очищеними і 12% - забрудненими. (джерело - https://eu4waterdata.eu/images/pdf/library/Ukraine_5th_reporting_cycle_UKR_2022_final.pdf)

Інтерфакс-Україна - офіційний медіа-партнер ТППУ та конференції «Ізраїльські технології водопостачання та агросектору - досвід для України».