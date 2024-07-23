Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Пентагон назвав Китай «єдиним стратегічним конкурентом», РФ - регіональною загрозою
14:47 23.07.2024 |
Міністерство оборони США оприлюднило нову Арктичну стратегію на 2024 рік. Пентагон висловив стурбованість "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією - двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з доповіддю, США розширять свою військову готовність і спостереження в Арктиці, враховуючи зростання інтересу Китаю та Росії, а також нові ризики, викликані прискореною зміною клімату.
"Танення арктичних льодів відкриває нові судноплавні шляхи та приваблює підвищений інтерес та активність як з боку Китайської Народної Республіки, так і з боку Росії", - заявила заступник міністра оборони Кетлін Гікс на брифінгу.
За її словами, Китай - "єдиний стратегічний конкурент, який володіє волею і все більшими засобами для розбудови міжнародного порядку", тоді як Росія "продовжує становити серйозну загрозу безпеці та стабільності в регіоні".
Пріоритети Пентагону включають найкраще спостереження за великим регіоном, а також дослідження космічних систем попередження про ракетний напад, глибшу координацію в рамках НАТО і з Канадою через Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, а також покращення супутникового та інформаційного зв'язку.
Вторгнення Росії в Україну ізолювало її від семи інших країн, які оточують Арктику, всі з яких тепер є членами Організації Північноатлантичного договору, і зробило її більш залежною від Китаю, який має свої власні цілі в регіоні. Арктичні країни в Північній Америці та Європі також зіткнулися з новими загрозами, від глушіння GPS до шпигунських куль.
Китай, хоч і не є арктичною країною, намагається отримати вплив, доступ "і відігравати важливішу роль у регіональному управлінні". За словами Пентагона, він експлуатує три криголами в регіоні для проведення спільних цивільно-військових досліджень та провів випробування безпілотних підводних апаратів та літаків з фіксованим крилом, здатних працювати в полярних умовах.
Танення льодів
Арктика нагрівається у кілька разів швидше, ніж будь-який інший регіон на Землі, що створює можливості для країн з арктичним узбережжям розробляти поки що переважно теоретичні мінеральні та енергетичні ресурси.
Стратегічне значення регіону також змінюється в міру танення морського льоду, внаслідок чого Берінгова протока між Аляскою та Росією та Баренцеве море на північ від Норвегії "стають більш судноплавними та більш значущими в економічному та військовому відношенні", йдеться у доповіді.
"Зміна клімату та викликані цим зрушення в умовах ведення бойових дій вимагають від нас переосмислення того, як найкраще захистити наших солдатів та запобігти конфліктам", - сказав Гікс.
Росія продовжує інвестувати у нову військову інфраструктуру та відновлювати радянські споруди в регіоні. Крім того, її Північний флот базується на Кольському півострові разом із балістичними ракетами підводних човнів.
Росія має "чіткий шлях підходу до території США через Арктику" і може використати свої можливості там, щоб перешкодити США реагувати на кризи в Європі чи Індо-Тихоокеанському регіоні. Її морська інфраструктура також може дозволити їй контролювати Північний морський шлях, навіть у районах, де вона не має законних претензій, йдеться в доповіді.
"Сполучені Штати - арктична країна, і цей регіон має вирішальне значення для оборони нашої країни, захисту національного суверенітету США та наших зобов'язань щодо оборонних договорів, - заявив міністр оборони Ллойд Остін у записці. - Великі геополітичні зміни зумовлюють необхідність цього нового стратегічного підходу до Арктики".
Нагадаємо, ще в 2021 році Пентагон опублікував свою нову стратегію відновлення арктичного домінування , що призвело до реорганізації її сил і пріоритетів на Алясці. У ній говорилося, що морські льоди, що швидко тануть, в районі Полярного кола, потепління в якому відбувається вдвічі швидше, ніж в іншому світі, "відкривають нові можливості для видобутку природних ресурсів, судноплавних маршрутів і комерційного рибальства". З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
|Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Підсумки конференції в ТППУ – Ізраїль пропонує Україні зосередитись на розвитку очистки стічних вод та опрісненні морської води
|Пентагон назвав Китай «єдиним стратегічним конкурентом», РФ - регіональною загрозою
|Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання
|Байден в останні місяці президентства зосередиться на Україні та Близькому Сході, - FT
|Продаж 92-метрової яхти Медведчука зупинено: суд у Хорватії скасував її арешт
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
Бізнес
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android